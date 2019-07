Bomenmoordenaar ‘letterzetter’ gespot op sparren in Vught; zo'n dertig bomen worden gekapt

Het lichaam van de kever is bedekt met geel- bruinachtige haren. Het kopje zit grotendeels onder een halsschild. Het lijkt een beestje van niks maar het is een sluipmoordenaar. Letterzetters zijn namelijk dol op hout, vooral van de fijnspar. De traditionele kerstboom. Soms zitten er wel 25.000 kevers op één boom. ,,De kever boort als het ware een gaatje in de stam", aldus een gemeentewoordvoerder van Vught. ,,Vervolgens legt de kever haar eitjes in de stam. De larven vreten gangen door de bast in letter-achtige vormen. Vandaar de naam letterzetter. Het gevolg: de schors komt los te zitten, valt weg en de boom legt het loodje.”