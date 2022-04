Bommelding bij Nettorama in Den Bosch, hulpdiensten rukken massaal uit

José Goevaers weet wel raad met pietepeute­ri­ge kwast­jes

HERPT - Op een zeker moment was José Goevaers (60), geboren en getogen in Den Bosch, de zakenwereld beu. Ze verkocht de aandelen van haar detacheringsbureau en sloeg aan het schilderen. Acrylschilderijen. Stedelijke landschappen, maar ook Max Verstappen en ander werk dat gebaseerd is op haar grote passie: autosport.

12:33