Bonnenregen door inrijverbod: in paar weken tijd maar liefst een half miljoen aan boetes in Den Bosch

Marco Kroon over theater­stuk over zijn leven: ‘Ik ben meer een Net­flix-fi­guur dan een toneelkij­ker’

VUGHT - Geïnspireerd door het bijzondere levensverhaal van Marco Kroon maakte Het Zuidelijk Toneel een voorstelling over de wereld van Defensie. De oorlogsheld was vrijdag bij de première in Vught. Hij vond het ‘vrij abstract’.

18 september