Bonte Keiespellers Aovond Helvoirt direct uitverkocht

Een dertigtal mensen was al vroeg naar het verkooppunt in HelvoirThuis gekomen om verzekerd te zijn van toegangskaarten voor de meest geliefde zaterdagavond bij de BKA. Rond het middaguur, bij het sluiten van de voorverkoop in HelvoirThuis, waren nog een paar kaarten voor zaterdag over. Volgens afspraak ging de verkoop bij Mitra Pijnenburg een uur later verder. De eerste kaarten die Corine Pijnenburg verkocht waren de laatste kaarten voor zaterdag 19 januari.

Sanne van de Ven van de organisatie: ,,Dit is een flinke opsteker voor ons. We zijn er trots op dat het weer is gelukt om alle zaterdagkaarten meteen te verkopen. We moeten een paar jaar terug in de tijd om een soortgelijk resultaat op te halen. Dat was in het toenmalige Gastenbosch. Daar mochten we toen driehonderd gasten toelaten. Hier in het HelvoirThuis mogen 375 bezoekers genieten van het Bonte Keiespellers spektakel.’'