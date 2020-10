Boodschap doen bij Action in Vught is voor rolstoelers een ‘linke onderneming’

Vught is als zorgdorp al vele jaren bezig met toegankelijkheid. Er wonen relatief meer mensen in zorginstellingen of zelfstandig thuis met begeleiding dan in andere gemeenten. Des te belangrijker is het dat ook straten en gebouwen in Vught op deze bijzondere doelgroepen zijn afgestemd. ,,Maar mensen moeten ook gewoon meer rekening houden met elkaar”, stelt Elise Adriaanse van Toegankelijk Vught, een onderdeel van Ouderen Samen. ,,Het gaat ook om bewustwording.”