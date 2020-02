‘Boodschappen doen kan nu ook op zondag in Zaltbommel. Eindelijk ...’

Vught gooit nieuw wapen in de strijd en blaast ‘wormpjes’ de bomen in tegen ‘jeukrups’

10:32 VUGHT - Nog nooit was de overlast van de eikenprocessierups zo groot als afgelopen jaar. Het bestrijden van de jeukrups kostte de gemeente Vught maar liefst bijna 100.000 euro. Na het plaatsen van nestkastjes voor mezen, die de rupsen moeten gaan opeten, gooit Vught nu een nieuw wapen in de strijd. Zogenaamde nematoden, oftewel microscopisch kleine aaltjes, worden via spuitnevel verspreid.