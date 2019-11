Boos GROEN inZICHT komt zelf met windmolenplan voor Rosmalense polder

,,Dan zal blijken dat er veel minder windmolens in Den Bosch hoeven te komen dan aanvankelijk gedacht’’, nam voorzitter Pascal Spelier van de vereniging GROEN inZICHT een voorschot. In het plan zal de vereniging in ieder geval ook uit de doeken doen dat de cijfers die het college van B en W over het energieverbruik in de gemeente Den Bosch heeft gepresenteerd niet deugen. Volgens de voorzitter is de gemeenteraad ‘onjuist geïnformeerd en is er een besluit genomen op basis van onjuiste berekeningen’.