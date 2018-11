Borstvoeding geven tijdens uitvoeren van taakstraf; mag dat?

Leerling opgepakt op verdenking van brandstich­ting op Bossche Vakschool

10:16 DEN BOSCH - Een leerling van de Bossche Vakschool is dinsdag opgepakt op verdenking van brandstichting in de school. Dinsdagochtend was er een kleine brand in de voorvleugel van op de tweede verdieping van de Bossche Vakschool. Het vuur was snel onder controle en er is niemand gewond geraakt. De politie onderzoekt de zaak. Dat heeft de school vandaag bekendgemaakt.