Bos van hoop en troost als gedenkplek aan coronaslachtoffers in voedselbos bij Máximakanaal

Joke Zwanikken zorgt voor lach op gezicht van psychiatri­sche patiënten: ‘Doe eens iets extra's!’

1 maart DEN BOSCH/VUGHT - Ze maakte samen met haar man een eind aan mensonterende omstandigheden in het gesticht in Vught. Ooit een ‘dumpplaats’ waar de treurigste gevallen hun dagen sleten. Zestig jaar later doet Joke Zwanikken-Leenders uit Den Bosch (76) nog steeds niets liever dan mensen die in de verdrukking zitten een fijne dag bezorgen.