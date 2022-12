Bosch Belang komt al 100 jaar op voor ‘Jan Boezeroen’: ‘Die Bossche zaken belangrijker vindt dan wereldkwesties’

Auto slaat acht keer over de kop op A2 bij Den Bosch: ‘Engeltjes zijn wel opgebruikt’

DEN BOSCH - Een automobilist is zondagmiddag op de A2 bij Den Bosch van de weg geraakt en volgens getuigen acht keer over de kop geslagen. Dat deelt een wijkagent op Twitter. De bestuurder hield lichte verwondingen aan het ongeluk over, maar hij testte wel positief op drugsgebruik.

