Bosch entertainmentbedrijf is creatief: Dries Roelvink breekt in tijdens ‘zoomen’

Helvoirt redt openbare tuin van teloorgang

17:04 HELVOIRT - Groot was de teleurstelling in Helvoirt toen twee jaar geleden een vlindertuin bij seniorencomplex Leyenhof sneuvelde omdat de gemeente de helft van het perceel verkocht. Omdat enkele fanatieke dorpsbewoners zich niet bij het verdwijnen van dat groen neerlegden, is er nu een nieuwe tuin. En ook nog groter. Het geld ervoor is door vrijwilligers bijeengeharkt.