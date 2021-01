Bosch initiatief gids met lokale goede doelen ook in Alkmaar

DEN BOSCH - De Lokale Goede Doelen Gids zoals Den Bosch al sinds 2019 kent, is nu ook van start gegaan in Alkmaar. De Alkmaarse gids telt voorlopig 65 lokale goede doelen. De verwachting is dat binnenkort meer gemeenten aanhaken.

Jan de Rond nam het initiatief in Den Bosch, samen met Rotary Den Bosch-West waarvan hij zelf lid is. In Alkmaar is het initiatief ook door een lokale rotary-afdeling omarmd. De eerste Alkmaarse gids is woensdagmiddag overhandigd aan waarnemend burgemeester Emile Roemer van de stad.

De Goede Doelen Gids is een alternatief voor het bestemmen van nalatenschappen. Mensen konden al veel landelijke goede doelen opnemen in hun testament. In Den Bosch zijn sinds de start bijna 70 goede doelen in de gids opgenomen.

Geld geven bij leven

,,Maar er zijn ook mensen die bij leven geld geven", zegt Jan de Rond. ,,Zo hebben ze in Alkmaar afgelopen weekeinde al 50.000 euro kunnen verdelen onder lokale clubs en instellingen. Ook in Den Bosch hebben we al eens meegemaakt dat iemand ongeveer zo'n bedrag schonk bij leven.”

Volledig scherm Emile Roemer met de Alkmaarse gids © Ema Najetovic Jan de Rond verwacht dat binnenkort ook in andere gemeenten soortgelijke gidsen gaan komen, waaronder Maastricht, Hoevelaken, Culemborg, Geldermalsen en Meierijstad.

.