Bosch Parade trekt recordaantal bezoekers

Sissy-Boy in pand Verwers­straat waar warenhuis Robbies was gevestigd

24 juni DEN BOSCH - Kledingketen Sissy-Boy gaat zich vestigen in het pand aan de Bossche Verwersstraat waar de afgelopen jaren warenhuis Robbies was gevestigd. Het is niet duidelijk of dit gevolgen heeft voor het andere filiaal even verderop en de winkel aan de Hooge Steenweg.