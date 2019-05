Bosch Parade vaart internationaal, maar vraagt ook blijvende aandacht Jeroen Bosch in de stad

Omdat Van Gerwen volgens eigen zeggen in oktober 2017 een negatief verhaal voor de Bossche politiek vertelde, wilde hij maandagavond een positief verhaal onder de aandacht brengen. ,,Het staat op de rails, we liggen op schema: de Bosch Parade wordt één verhaal, één geheel. De Bosch Parade gaat de wereld verrassen. Voor Den Bosch is het al gewoon, maar wij zijn echt uniek.’’

Sint-Petersbrug, New York en Moskou

Dat laatste deed Van Gerwen vooral glimmen. Nadat de Bosch Parade op uitnodiging van een organisatie in Sint-Petersburg een presentatie gaf, zijn er afspraken gemaakt. ,,In Rusland wordt gewerkt aan een van de projecten die aan de vaartocht meedoet. Die wordt begin juni in Den Bosch afgebouwd.’’ Maar er is meer: in augustus komt er een delegatie vanuit New York omdat er op de Hudson een vergelijkbare tocht gehouden wordt. En ook vanuit Moskou is er belangstelling en worden er afspraken gemaakt.