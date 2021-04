Bosch Parade verplaatst naar 2022, ‘binnenstad nu niet geschikt’

Bosch Parade dit jaar paar weken later om geen financieel risico te lopen: ‘Na de stilte de stad iets moois geven’

2 maart DEN BOSCH - De Bosch Parade over de stadsrivier De Dommel is dit jaar een aantal weken doorgeschoven om op die manier ook geld te krijgen van het Rijk als het evenement vanwege corona niet door zou kunnen gaan. Artistiek leider Miesjel van Gerwen: ,,We zetten de komende tijd alles op alles om na de stilte door corona de stad en de mensen iets moois te geven.’’