Bosch plan voor inspraak en participatie is lastig, ‘maar dit schrijft een stagiaire in drie dagen’

DEN BOSCH - Annapark, Dierenbos, flexwoningen Groote Wielen, verkeersmaatregelen en een windmolenpark in de polder. Inwoners van Den Bosch klagen de laatste maanden steen en been over de manier waarop de gemeente Den Bosch met participatie en inspraak omgaat.

Da's lastig, geeft de politiek toe. ,,Maar wat er nu aan ideeën op tafel ligt, schrijft een stagiaire in drie dagen. Ik word daar chagrijnig van’’, gaat Pieter Paul Slikker van de PvdA tekeer.

Felle bewoordingen

De fractievoorzitters bespraken donderdagavond de discussienotitie ‘Kaders voor inspraak en participatie'. Verantwoordelijk wethouder Roy Geers geeft daarin een voorzet hoe dit in de toekomst geregeld zou kunnen worden. Dat het lastig is om daar algemene regels voor op te stellen, erkennen alle partijen. Dat de notitie ’het nodige mist’, is een groot aantal partijen het met Slikker eens. Ook al gebruiken die andere partijen veel minder felle bewoordingen.

Na 1032 dagen

Slikker: ,,In het bestuursakkoord wordt er van alles aangekondigd over participatie. En 1032 dagen ná dit akkoord ligt er deze notitie die flinterdun van kwaliteit is. Ik ben oprecht boos. Er is met de pet naar gegooid.’’

De discussie ging daarna vooral ook hoe je participatie en inspraak regelt. Laat je de inwoner participeren, meedenken en meepraten, door met een leeg vel aan een plan te beginnen? ,,Is participatie zó heilig dat wij onze positie bij het grof vuil zetten’’, vroeg Ralph Geers (VVD) zich af.

Niet gelijk krijgen

En waar begint inspraak en houdt deze op? Geef in ieder geval duidelijkheid, was de oproep aan Geers. Want niet gelijk krijgen als inwoner wil niet zeggen dat er geen inspraak geweest is.

Nieuwe notitie

De PvdA en D66 zijn samen al een tijdje bezig om over hetzelfde onderwerp met een discussienotitie te komen, die waarschijnlijk in april klaar is. Wethouder Geers gaf donderdag aan om op die notitie en discussie te wachten voor hij met een voorstel naar de gemeenteraad komt.