Bosch project Zuid073 wint architectuurprijs

Hennepkwe­ke­rij met 110 planten gevonden in woonkamer Den Bosch

11:29 DEN BOSCH - In een woning aan de Wethouder Schuurmanslaan in Den Bosch is woensdag 30 oktober een hennepkwekerij gevonden. In de woonkamer van de woning stonden zo'n 110 hennepplanten.