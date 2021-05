Bosch raadslid Pieter Paul Slikker wil landelijk voorzitter PvdA worden

DEN BOSCH - Het Bossche PvdA-raadslid Pieter Paul Slikker stelt zich officieel kandidaat voor het voorzitterschap van de landelijke PvdA. Dat heeft hij vrijdagochtend bekend gemaakt. Slikker is fractievoorzitter van de partij die drie zetels telt in de Bossche gemeenteraad.

De huidige landelijk voorzitter Nelleke Vedelaar trad in 2017 aan. Ze maakte begin mei bekend dat ze zich niet herkiesbaar stelt. De PvdA kiest op 2 oktober een nieuwe voorzitter.

Pieter Paul Slikker (1980) was politiek assistent van Lilianne Ploumen en werkte als campagnemanager voor Wouter Bos, Diederik Samsom, Job Cohen en Lodewijk Asscher. Sinds zijn fractievoorzitterschap in Den Bosch is hij landelijke niet meer actief. Hij is het eerste PvdA-lid dat zich kandideert.

Fractievoorzitter blijven

Slikker wil fractievoorzitter in de Bossche gemeenteraad blijven als hij tot landelijk voorzitter wordt gekozen. ,,Juist omdat de partij zijn wortels draagt in de lokale politiek, dat de landelijke partij meer tussen de mensen behoort te staan.”

In een uitgebreide brief aan de landelijke leden van de PvdA schrijft Slikker dat het tijd is ‘om de oude reus te wekken'. Hij wil werken aan een nieuwe PvdA - een moderne volkspartij die weer gaat winnen. Dat moet volgens hem onder meer door het ‘toenemende aantal bubbels in het land tedoorbreken met een koers die het gemeenschappelijke belang benadrukt en niet het afzonderlijke belang’. Hij wil ook dat de PvdA méér met de samenleving bezig is en minder met zichzelf en meer zichtbaar wordt in de wijken.

Jongeren moeten opjutten

Wat hem betreft krijgen jongeren in de partij meer ruimte ‘om onze partij op te jutten, te inspireren, open te breken én te laten lachen'. De kandidaat-voorzitter wil verder een volksberaad in het leven roepen ‘zodat in de partij niet de stem van een enkeling maar de stem des volks klinkt als tegenmacht'. Tot slot moet de PvdA partij ‘voorop lopen in het toekomstdebat over vraagstukken met een ongekende impact'. Slikker wil ook de samenwerking op links verbeteren.