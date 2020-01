Bosch restaurant KEK te koop: ‘Het is te zwaar om hiermee door te gaan’

Boeren inspireren stakende leraren: grote protest­mars door Den Bosch tijdens ochtend­spits

13:33 DEN BOSCH - Met een protestmars in de ochtendspits door Den Bosch willen leraren vrijdag meer dan ooit laten zien dat het ze menens is. Ze laten zich inspireren door eerdere acties van protesterende boeren. De tocht eindigt op de Parade waar die dag de enige grote manifestatie in Nederland is.