Bosch theater tijdelijk in glazen hal Brabanthallen

video + update Dode vrouw (83) gevonden in woning Rosmalen, man aangehou­den om vermoeden misdrijf

11:26 ROSMALEN - De dode vrouw die donderdagnacht is gevonden in een appartementencomplex aan de Burgemeester Mazairaclaan in Rosmalen is volgens andere bewoners van het complex de bewoonster die daar alleen woont. Zij is 83 jaar. De politie, die uitgaat van een misdrijf, heeft in de betreffende woning een man aangehouden. Het is onduidelijk wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer.