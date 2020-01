Bosch VVD-raadslid Rotman op het matje na schijn belangenverstrengeling

Niet indienen, niet spreken, niet stemmen

,,Ik was onvoldoende transparant. Ik heb de schijn laten ontstaan dat ik de motie mogelijk heb ingebracht ten faveure van een gezinslid’’, schrijft Rotman die het bij de geschreven verklaring laat. ,,Achteraf zie ik dat mijn optreden zeer onhandig was.’’ Rotman vindt dat hij de motie niet zelf als raadslid had moeten indienen, ook al werd de motie door de gehele VVD-fractie gesteund. ,,Ik had over het voorstel ook niet het woord moeten voeren en dat als er gestemd had moeten worden dat ik me van stemming zou onthouden.’’