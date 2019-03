Bosch’ Winterparadijs draait voor gemeente uit op ruim halve ton verlies

Het onbekende verhaal van de witte bussen tijdens Tweede Wereldoor­log

11:29 ROSMALEN - 'Linksaf betekende de vrijheid, rechtsaf dat we opnieuw opgesloten zouden worden. We gingen ... linksaf! Plotseling klonk het bevel: Terug! Tegenstribbelend werd dit bevel uitgevoerd. Gelukkig waren we nog steeds buiten de poort. Eindelijk, daar kwamen de grote witte bussen. Een enorm gejuich barstte los.' Een citaat van een gevangene uit het boek 'Met witte bussen naar de vrijheid' waar schrijver Arie Wolfert zondag over vertelt in Rosmalen.