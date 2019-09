Bosch Winterparadijs wil met artiest scoren op televisie: 'Zorgen voor voldoende publiek’

Den Bosch De gemeente wil extra werk maken van de opening omdat die dag Joris Linssen komt om opnamen te maken voor het tv-programma Joris’ Kerstboom. Vorig jaar liet de omroep verstek gaan omdat er teveel twijfel was over het evenement dat in korte tijd werd georganiseerd. ,,We kijken er naar uit om terug te keren in Den Bosch waar het ooit is begonnen. Het is heel fijn dat we daar kunnen staan tijdens ons jubileumjaar’’, aldus een woordvoerder van de KRO-NCRV.