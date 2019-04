Boschveld Ambacht Centrum: ‘Veel onrust bij de huurders’

Projectlei­der van ministerie neemt onrust bij omwonenden van het spoor in Vught-Noord niet weg

0:23 VUGHT - Hij kan in twee uur nauwelijks zijn verhaal vertellen over trillingen, geluidoverlast en de extra maatregelen die staatssecretaris Stientje van Veldhoven wil nemen rondom het spoor in Vught-Noord. Projectleider Pieter Dronkert van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moest gisteravond tijdens een informatieavond over de plannen rondom het spoor vooral veel vragen beantwoorden van verontruste omwonenden. Ze vrezen dat de toename van het aantal goederentreinen na de voltooiing van de spoorboog bij Meteren van de Betuweroute naar het zuiden na 2023 voor veel overlast zorgt.