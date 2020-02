Boschveld een getto? ‘Over een paar jaar is het hier booming, geloof mij maar’

,,Vroeger was het dáár allemaal gribus", zegt een man die zijn hond uitlaat bij de voetbalkooi aan de Copernicuslaan in Boschveld. Hij wijst in de richting van de ‘Signatuur-flats’ verderop in de straat die in 2008 zijn gebouwd. ,,Maar het ziet er nu schitterend uit. Daardoor zijn er jongeren in de buurt komen wonen, wat belangrijk is voor de buurt. Er moeten hier niet alleen maar oudjes wonen, joh", zegt hij lachend. Zelf woont hij al tientallen jaren in de wijk. ,,Ik ga hier pas weg wanneer ik tussen zes plankjes lig.”