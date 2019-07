Bossche (41) krijgt in hoger beroep jaren minder cel voor doodsteken man in Wilgenstraat

DEN BOSCH - De Bossche Sandra N. (41) heeft in hoger beroep een gevangenisstraf gekregen van bijna drie jaar, voor het doden van haar man Selim (39) in 2016. Dat staat gelijk aan de tijd die ze al vast heeft gezeten. Ook heeft ze tbs met voorwaarden opgelegd gekregen. Eerder kreeg zij een gevangenisstraf van 8 jaar en geen tbs.

Op 29 juni 2016 stak de vrouw in de Wilgenstraat in Den Bosch haar man negen keer in zijn hals, armen en bovenlichaam met een keukenmes. Selim lag in bed toen hij werd gestoken, vluchtte vervolgens naar buiten en overleed op straat aan zijn verwondingen. Nadat ze haar man neer had gestoken, stak N. zichzelf nog ongeveer dertig keer waardoor ze levensbedreigend gewond raakte. Ze overleefde, mede doordat ze acht liter bloed kreeg toegediend. De vijf kinderen van het stel waren op het moment van de steekpartij in de woning aanwezig.

21 jaar relatie

N. en Selim hadden ruim 21 jaar een relatie. Volgens N. stak zij haar man neer omdat zij haar gezin wilde beschermen. ,,Het was een soort overleven. Ik moest constant op mijn hoede zijn”, vertelde N. tijdens een eerdere zitting. Volgens N. had Selim een kort lontje en na invallen van de politie waarbij drugs in het huis werden gevonden zou de verdachte er bij Selim tevergeefs op hebben aangedrongen te stoppen met handel in drugs. De dag voor de steekpartij was er ‘gesteggel’ tussen beiden, maar N. wist niet waar het over ging. Ze zei Selim te hebben gedood in ‘een soort roes'.

In 2017 kreeg N. een gevangenisstraf van 8 jaar en geen tbs opgelegd. Daar ging N. tegen in beroep. Volgens een psycholoog en psychiater die N. eerder onderzochten was er geen sprake van een stoornis tijdens de steekpartij, maar volgens haar raadsman Stijn Franken was ‘kortsluiting’ ontstaan in het hoofd van de verdachte. Uiteindelijk werden nieuwe deskundigen benoemd en zij concludeerden dat zij verminderd toerekeningsvatbaar was tijdens het doden van haar man. Het Hof nam deze conclusie over.

Al 3 jaar vast