Bossche aanpak overgewicht kinderen krijgt landelijk navolging

Centraal in de aanpak staan het in kaart brengen van onderliggende factoren zoals relatieproblemen van de ouders of pesten, het erbij betrekken van het sociale netwerk van het gezin en integraal samenwerken.

Overgewicht en obesitas zijn de afgelopen decennia sterk toegenomen in Nederland. Ook bij kinderen. Zorg en ondersteuning op maat voor mensen en gezinnen met problemen met overgewicht is een van de maatregelen van het Nationale Preventieakkoord .

In de afgelopen drie jaar is in Den Bosch bij kinderen van 5 en 9 jaar een daling van het overgewicht te zien. In de wijken waar is proefgedraaid zakte het percentage kinderen van 9 jaar met overgewicht van 18 naar 15 procent. Den Bosch was overigens niet de enige proeftuin. Ook Almere, Amsterdam, Arnhem, Maastricht, Oss, Smallingerland en Zaanstad werkten mee aan de totstandkoming van een landelijk model.