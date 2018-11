Bossche agent deelt mooiste ervaring uit loopbaan: ‘Gedaan wat je op dat moment kon doen’

DEN BOSCH - Soms lijkt iets voorbestemd om te gebeuren. Fer van Haren, oud-medewerker van de rijkspolitie in Den Bosch, kan erover meepraten. Een meisje dat hij als jonge Bosche politieman aantrof als vondeling, keerde jaren later terug in zijn leven. ,,Ik heb in mijn politieloopbaan veel meegemaakt. Deze ervaring behoort tot de mooiste.”

Een blog die Van Haren (64), sinds vorige maand met pensioen, schreef over de ervaring gaat woensdagavond viral. ,,Het is een frisse droge vrijdagmiddag, ergens begin november in de jaren '80, als mijn collega en ik de melding krijgen dat er bij het oude zwembad een baby'tje is gevonden. Een wandelaar, die op dat moment zijn hond uitliet, had het kindje opgemerkt en de politie gebeld”, begint hij zijn verhaal op de politiesite.

Als Van Haren en zijn collega op de plek aankomen zien ze in het gras en onkruid een meisje liggen. Ze maakt zacht geluid. ,,Het is een raar gezicht”, aldus Van Haren. ,,Er ligt een naakt kindje in het gras, met de navelstreng en nageboorte er nog aan.”

Hij pakt de baby op en warmt haar op. Van Haren omschrijft hoe benauwd hij het krijgt. ,,Stel je voor dat er iets gebeurt met dat kind? Zit ik daar met dat kleine weerloze meisje in mijn armen. In die tijd bestond de uitrusting in de surveillanceauto’s slechts uit een mobilofoon, een bezem, een schep, gele wasco, een meetlint en wat pionnen. En als je geluk had een oude paardendeken.”

Oude zwembad

Zodra de ambulance arriveert wordt het kindje aan de ambulancebroeders toevertrouwd. Het meisje gaat naar het ziekenhuis, de politie start een onderzoek. Er is geen enkel aanknopingspunt, totdat een jonge vrouw belt. ,,Of er bij het oude zwembad een baby is gevonden.”

,,De plaatselijke postcommandant neemt het telefoongesprek over. Met veel tact weet hij haar aan de lijn te houden en meer informatie uit haar boven te krijgen. Ze vertelt zelfs wie zij is. Dan sluit de cirkel zich en hebben we contact met de jonge moeder. Het is een meisje van nog geen twintig die na vermoedelijk een carnavalspleziertje onbedoeld zwanger is geraakt. In paniek heeft ze helemaal alleen haar kindje gekregen.”

Meisje is leuke tiener geworden

Mond houden dus. De vrouw, de baby en het onderzoek verdwijnen uit het leven van Van Haren, die steeds meer meemaakt bij de Bossche politie en in 1996 overstapt naar de meldkamer. Totdat hij jaren later toevallig hoort dat de oma van het baby'tje in hetzelfde dorp - vanwege de privacy wordt geen dorp genoemd - woont als hij. Zelfs vlakbij.

,,De oma is weduwe, de tijden zijn veranderd. Ik denk er lang over na en besluit om naar haar toe te gaan. Ik word bijzonder hartelijk ontvangen en vertel haar dat ik als politieman de eerste was die haar kleindochtertje in zijn armen heeft genomen. Op haar beurt vertelt ze mij dat alles helemaal goed is gekomen. Dat de moeder en de biologische vader elkaar toch weer hebben gevonden, al weer jaren gelukkig getrouwd zijn en het meisje inmiddels een leuke tiener is geworden.”

,,Door mijn bezoek aan de oma kon ik deze ervaring na al die jaren mooi afronden. Soms ben je als politieagent nieuwsgierig naar de afloop van een gebeurtenis, hoe alles voor betrokkenen verder is gegaan. Je bent op een heftig moment in hun leven in contact met ze gekomen en hebt gedaan wat je op dat moment kon doen”, sluit Van Haren zijn verhaal af.