Bossche Aimée Romme directeur stichting Met je hart

Minder Bosschena­ren in armoede en met schulden: ‘Maar wij merken daar nog niets van’

3 november DEN BOSCH - De armoede in de gemeente Den Bosch is de afgelopen jaren wat afgenomen, concludeert de gemeente. Ook zijn er minder kinderen die in armoede opgroeien. Maar in het ‘veld’ wordt die verbetering nog niet herkend.