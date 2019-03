Bossche ambities woningbouw lopen nogal uiteen

De discussie dinsdagavond in de commissie omgeving ging dan ook vooral tussen ambitie en realiteit. Want hoewel ook Steven Hommerson van D66 besefte dat het aantal van 1600 woningen hoog is, ‘mogen ambities ook hardop uitgesproken worden’.

,,Wij zijn voor versnelling van het woningbouwprogramma, waarom moeten we zo lang wachten? Als de wethouder stelt dat er tot 2030 voldoende locaties zijn om te bouwen, kunnen we die locaties ook naar voren halen en eerder bebouwen’', aldus Hommerson.

Hanneke Welten (VVD) was niet de enige die vraagtekens had bij het realiteitsgehalte van de D66-ambities. En wethouder Geers wilde zich niet eens vastpinnen op een aantal boven de met de corporaties afgesproken 900 woningen. ,,Ook wij willen de ambitie zo hoog mogelijk leggen, maar we weten niet hoe de markt zich gaat ontwikkelen. En dan bedoel ik de woningmarkt en de bouwbranche.’’

Vinnige woordenwisseling SP en wethouder

Aan het einde van de discussie ontstond nog even een vinnige woordenwisseling tussen Bram van Boven van de SP en de wethouder. Volgens Van Boven heeft Geers nagenoeg niets gedaan om de corporaties er van te overtuigen álle huurders een brief te schrijven over problemen met schimmel in de woning. De politiek had daar om gevraagd, maar de corporaties gaat die brieven niet schrijven omdat dit volgens Geers te duur zou zijn.