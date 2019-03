Bossche ambtenaren fietsen naar Wales om bevrijdingsvuur op te halen; reis van bijna 650 kilometer

Maaspoort Kids stopt per direct alle activitei­ten

10:26 DEN BOSCH - Maaspoort Kids stopt per direct met alle activiteiten. Dat heeft het bestuur maandagavond in een persbericht bekendgemaakt. De organisatie zette zich in voor het realiseren van activiteiten voor zo’n 3000 kinderen in de Bossche wijk Maaspoort. Volgens Maaspoort Kids krijgen hun initiatieven ‘weinig tot geen ruimte’ binnen de Bewonersadviesgroep (BAG) en de Wijkraad. ‘In de adviezen naar de gemeente resulteert dit vervolgens tot het korten van aanvragen of zelfs gehele afkeur’, zo wordt in het persbericht van Maaspoort Kids gesteld.