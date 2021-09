Bossche Amy Seerden en wijkverpleegkundige Mark hebben een bijzondere band met elkaar: ‘Zij geeft mij levenslessen’

Hoe stierven drie Eindhoven­se broertjes? Boek Vrouwkje Tuinman maand lang gratis in Brabantse boekhan­dels

4 september DEN BOSCH/EINDHOVEN - Vrouwkje Tuinman dook voor haar novelle Tijdelijk verblijf in Brabantse archieven een geruchtmakend verhaal op over drie broertjes die in 1959 op onverklaarbare wijze stierven in Eindhoven. Dit Brabantse Boekenweekgeschenk wordt vanaf zaterdag 4 september uitgereikt.