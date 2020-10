Bossche arts-microbioloog: ‘Vergeet het maar, we komen nooit van virussen af’

,,Héél jammer, ja.” Peter Schneeberger (66) geeft het volmondig toe. Zijn pensioen als arts-microbioloog van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en Bernhoven in Uden komt toch op een wat ongelukkig moment. Want nu met dat akelige maar voor hem ook fascinerende corona had hij nog wel even door willen gaan. Niet gek toch als het je vak is om je te verdiepen in bacteriën, infectieziekten en virussen en er juist nu een variant is opgedoken die geheid de geschiedenisboeken in zal gaan.