Bossche automatiseerder Ctac kan winst goed gebruiken voor schadevergoeding

Rentree Bram Verhofstad in Cottbus

12:20 Door een rugblessure is 2019 voor turner Bram Verhofstad een jaar om snel te vergeten. De Bosschenaar kon daardoor zijn kansen op een plek in de EK- en de WK-selectie niet verdedigen. Tijdens de wereldbekerwedstrijd in Cottbus, van 21 tot en met 24 november, maakt Verhofstad (24) zijn internationale rentree.