Bossche automobilist die onder invloed over busbaan rijdt moet 30 dagen gevangenisstraf uitzitten

Bossche rechter is bezuinigin­gen beu en dient ontslag in

11:20 DEN BOSCH - Ruim dertig jaar was Alfred Roosmale Nepveu rechter in Den Bosch. Binnenkort loopt hij voor het laatst het Paleis van Justitie uit. ‘Door de voordeur’, zónder ruzie. Maar wél met een somber gevoel over de toekomst van de rechtspraak, die al jaren ernstig gebukt gaat onder Haagse bezuinigingen. Zijn pessimisme deed de 61-jarige Roosmale Nepveu besluiten om ‘de handdoek in de ring te gooien’ en een paar jaar eerder dan verwacht zijn ontslag in te dienen.