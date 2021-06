Bossche basisschool moet schoolverlaterskamp na één dag afbreken vanwege coronabesmetting

Omwonenden zijn duivenover­last in Den Bosch zat

10 juni Omwonenden van het plein bij de Coop in de Buitenpepers in Den Bosch zijn het zat. ,,Het is hier net een duivenparadijs”, begint bewoonster Annie Heesters. ,,Vanmorgen om vijf uur nog. Ik schrok wakker van opgewonden, koerende duiven. Stormde naar het raam om de onbekende strooister aan te spreken. Ze was al weg. De grootste vogel was weer gevlogen, inderdaad.”