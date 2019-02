Bossche bedelaar ‘Charlie’ voor rechter: ‘Ik word gediscrimineerd’

ANALYSE Actie De Bossche Groenen prima, maar de feiten moeten wél kloppen

11:24 DEN BOSCH - De veiligheid voor het langzaam verkeer in de Hinthamerstraat en de Van Berckelstraat is volgens De Bossche Groenen in het geding. Dus wordt er, onder aanvoering van fractievoorzitter en oprichter Judith Hendrickx, extra aandacht voor gevraagd door zich twee keer in korte tijd bovenmatig in te spannen voor het fietsverkeer in de binnenstad.