Bossche bedrijf AVI werd eerder op de vingers getikt voor branden

Het bedrijf, eigendom van twee broers uit Helmond, verwerkt autoschroot. De provincie stuurde AVI (Auto Verschrotings Industrie) al in november 2019 een eerste waarschuwing. Dat was omdat het bedrijf veel meer afval op het terrein had liggen dan volgens de vergunning was toegestaan. In mei 2020 dreigde de provincie het bedrijf met een dwangsom van anderhalve ton. Ze constateerde toen dat de afvalberg nog steeds te groot was. Of die ook daadwerkelijk is opgelegd, is niet bekend.