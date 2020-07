Bossche beveiliger vreest ontslag: ‘Ik sloeg hem met mijn vuist’

DEN BOSCH - De klap die de Bosschenaar (54) twee jaar geleden gaf aan een bezoeker van het festival Puur Hollands in de Bossche Brabanthallen kan het einde zijn van zijn baan als beveiliger in de gevangenis in Vught. ,,Dan stort heel veel bij mij in’’, zegt de man halverwege de rechtszitting. Even verderop zit het slachtoffer die na de klap is geopereerd aan een gebroken neus.