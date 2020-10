Bossche binnenstad gaat (weer) online, juist om mensen naar het centrum te trekken

DEN BOSCH - Hoe krijg je het voor elkaar dat mensen (meer) lokaal gaan winkelen? In Den Bosch denken ze met het Online Warenhuis Den Bosch het antwoord op die vraag te hebben. Het is niet de eerste keer dat de Bossche binnenstad online de krachten gaat bundelen.

Ondernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch is samen met het Groningse bedrijf Zupr tot en met september 2021 een pilot met het online warenhuis begonnen. Eerder dit jaar startte Zupr in Groningen hetzelfde initiatief. ,,Op deze manier kunnen mensen zien wat op voorraad is bij winkels in het centrum. Maar er zijn ook ondernemers die producten laten bezorgen”, zegt Ton Kranenburg namens Hartje ‘s-Hertogenbosch. Tot nu toe hebben 43 winkels zich aangemeld voor de proef. Twee daarvan bezorgen hun producten bij de kopers thuis.

In Groningen doen inmiddels 189 bedrijven mee. In Den Bosch ligt dat aantal nu nog een stuk lager. ,,Voor de pilot laten we maximaal vijftig winkels toe", aldus Kranenburg. ,,Dan bekijken we hoe het bevalt. Later zouden we op kunnen schalen naar 100 of 150", zegt hij. De proef zat al langer in de planning en is niet ingegeven door de coronacrisis. ,,Maar het is nu wel extra welkom", zegt Kranenburg.

Digitaal Warenhuis

Online Warenhuis Den Bosch is niet meteen een heel nieuw concept. In 2012 onderzochten ondernemers in de binnenstad al ‘het nieuwe winkelen’ en in 2014 bleek een ‘Digitaal Warenhuis’ onhaalbaar. ,,Dat is toen een stille dood gestorven. We hebben er vertrouwen in dat het nu wel gaat lukken", zegt Kranenburg.

Alleen winkels (voor nu)

Vooralsnog kunnen alleen winkels zich aanmelden. Hotel de Blauwe Pauw van Kranenburg zelf staat er bijvoorbeeld niet op. ,,Voor nu is het een plek voor winkels met fysieke producten. Maar we bekijken of we in de toekomst ook horecagelegenheden en dienstverleners erbij kunnen betrekken.”

Kranenburg is niet bang dat door het opzetten van zo'n site mensen juist thuis blijven en niet meer naar de stad komen. ,,Dat hangt dus ook af van of ondernemers producten gaan bezorgen. En als mensen naar de stad willen, komen ze echt wel", zegt hij.