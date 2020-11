Bossche boa’s mogen geen wapenstok en dat zint burgemeester Mikkers niet: ‘We willen ze geen gevaar laten lopen’

Krenten uit Cromvoirt­se en Vughtse pap in boekvorm

14 november CROMVOIRT/HELVOIRT - Wie reed in Vught met de eerste auto rond? Het antwoord en andere historische 'nieuwtjes' vind je in het boek Twee bijzondere dorpen. Het boekwerk telt 376 pagina's met verhalen, feiten, maar ook anekdotes over het leven in Vught en Cromvoirt.