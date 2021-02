Bossche bol gaat nooit de Limburgse vlaai achterna

Kristel dineert met zoontje (7) midden op Bossche Markt uit stil protest: ‘Een jaar is voor een kind extra lang’

20 februari DEN BOSCH - Terwijl terrassen in deze tijd uit den boze zijn, besloot Kristel van Kronenburg met haar zoontje midden op de Bossche Markt uit eten te gaan. Met eigen dinerset en afgehaald 3-gangenmenu liet ze de 7-jarige het ‘coronagebeuren’ voor even vergeten. ,,Gelukkig zei geen boa of agent dat we alles in moesten pakken.”