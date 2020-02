Bossche Bol scoort zelfs in Boliviaans café: ‘Het is een groot succes’

Nog dit jaar glasvezel voor 10.000 woningen in Den Bosch-West

11:24 DEN BOSCH - Tot in de meterkast in huis. KPN gaat de komende jaren 55.000 huisadressen in de gemeente Den Bosch aansluiten op het glasvezelnetwerk. Te beginnen met 10.000 woningen in Den Bosch-West, nog dit jaar, in de buurten Schutskamp, Boschveld en Kruiskamp.