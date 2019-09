Bossche Bollen om in de kerstboom te hangen: ‘Er moest nog iets aan geschaafd worden’

Na sleutelhangers, koelkastmagneten en vorkjes met Bossche Bol-effect was het voor Lauwerijssen een kleine stap om de bol te veranderen in een kerstbal. Samenwerking met het Bossche bedrijf Kubo Produkties leidde tot een fabrikant in China. ,,Er moest nog iets aan geschaafd worden. Het bijvoorbeeld over de gewenste kleur bruin. Uiteindelijk is gekozen voor twee soorten en twee formaten’’, zegt Lauwerijssen.