Bossche Bourgondische Award voor restaurant 0&0 in St. Willebrord

IJsvloer in Autotron voor 'Sint on Ice’

9:16 DEN BOSCH - In het Rosmalense Autotron komt in november een ijsbaan van 15 bij 25 vierkante meter te liggen voor de ijsshow ‘Sint on Ice’ waarbij Sinterklaas en Pieten zich op het ijs wagen. Na de première op 22 november zijn er 6 shows op 23 en 24 november die een uur duren. ,,Het moet Sinterklaasevenement zijn met de traditionele Sinterklaasliedjes in Oud-hollandse sfeer. Koek-en-zopie in een Anton Pieckdecor’’, zegt Jeroen Dona, directeur Beurzen & Evenementen Zuid en West bij Libéma.