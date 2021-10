Bossche broers wel veroordeeld, maar geen straf voor hennephandel

Misver­stand over glas water betekent voor Marcel van Hoek (55) na 47 uur einde van Dansmara­thon

17 oktober DEN BOSCH - Marcel van Hoek houdt gemengde gevoelens over aan zijn deelname aan De Dansmarathon van SBS6. De 55-jarige oud-Bosschenaar is trots dat hij het samen met danspartner Aiman 47 uur lang volhield, maar het abrupte einde zit hem dwars. ,,Ik had die 50 uur kunnen halen, maar door een misverstand over een glas water zat onze tijd erop.’’