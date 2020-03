Bossche burgemeester Mikkers in brief aan inwoners: ‘Laten we zorgen voor elkaar’

DEN BOSCH - Burgemeester Jack Mikkers bedankt in een open brief de inwoners van de gemeente Den Bosch voor het serieus nemen van de maatregelen. Daarnaast zegt hij dat de veiligheidsregio's van Noord-Brabant de provincie nog niet op slot willen gooien.

Op 4 maart werd er voor het eerst het coronavirus bij een inwoner van de gemeente Den Bosch geconstateerd. ,,Dat is nu 10 dagen geleden. Allemaal dagen die ook voor mij in het teken hebben gestaan van het coronavirus. Want hoe zorgen we er met elkaar voor dit virus en de gevolgen ervan, in te perken. Hoe zorgen we voor onze patiënten en hoe zorgen we dat de zorgsector, hulpdiensten en andere vitale diensten blijven werken", schrijft Mikkers die alle mensen die het coronavirus hebben beterschap en een spoedig herstel toewenst.

Hij dankt alle mensen actief in de zorg voor hun inzet. Ondertussen zijn volgens hem de gevolgen van het virus steeds meer zichtbaar. ,,Het is veel stiller op straat dan we gewend zijn. Dat is logisch, want we hebben als overheid gevraagd zo veel mogelijk aan sociale onthouding te doen: blijf zo veel mogelijk thuis zodat we het virus kunnen afremmen.”

‘Ontmoeting zit in ons DNA’

Die stilte is volgens Mikkers anders dan dat mensen gewend zijn in Den Bosch: ,,Want ontmoeting zit in ons DNA. Een gemeente waar altijd van alles te doen is en inwoners elkaar graag ontmoeten. Inwoners onder elkaar en volop bezoekers. Mijn dank aan de inwoners dat jullie de maatregelen serieus nemen, en er gehoor aan geven.” Verschillende horecazaken in Den Bosch sluiten de deuren in verband met het virus. En Mikkers is zich bewust van de financiële gevolgen voor ondernemers. ,,Dank aan jullie ook, voor het serieus omgaan met de gevolgen van dit virus.”

Naast burgemeester van Den Bosch is Mikkers ook voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens Mikkers krijgt hij veel vragen of de genomen maatregelen wel genoeg zijn. ,,Die betrokkenheid waardeer ik enorm. Ik vind het ook logisch dat we onszelf die vraag stellen en blijven stellen. Zo houden we elkaar scherp", zegt hij. Een van de veelbesproken besluiten is het besluit om scholen en kinderopvang open te laten. ,,Niet iedereen is het daar mee eens. Dat merk ik aan verschillende vragen die ik krijg. Maar zoals het RIVM heeft toegelicht, is het sluiten hiervan op dit moment geen effectieve maatregel.”

Volledig scherm Mikkers, samen met de burgemeesters John Joritsma van Eindhoven en Theo Weterings van Tilburg. © copyright Marc Bolsius

Brabant niet op slot

Volgens Mikkers willen de Veiligheidsregio's in Noord-Brabant de provincie niet op slot gooien. ,,Daarom is het soms even zoeken wat het beste is om te doen. Gezondheid staat voorop. Bij al onze besluiten kunnen we rekenen op de kennis van experts. Het virus houdt onze volle aandacht.”