Bossche buurt boos op burgemeester over opvang daklozen: ‘Wij blijven zitten met de grootste lastpakken’

Dat zegt Paul Oostveen die vlakbij de opvang van (verslaafde) dak- en thuislozen woont. ,,Het is belachelijk wat de burgemeester beweert’’, zegt Nol van Drunen die met Oostveen behoort tot de buurtbewoners die al jarenlang steen en been klagen over overlast die wordt veroorzaakt door cliënten van Novadic-Kentron en degenen die juist niet in het gebouw worden opgevangen. Buurtbewoners klagen over drugsgebruik op straat, overnachten in portieken en agressief bedelen.