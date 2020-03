Bossche buurt probeert zo goed als het kan een school te zijn: ‘Dit is best chill’

DEN BOSCH - De scholen mogen dan wel dicht zijn, maar in een buurt in Den Bosch proberen ze het schoolritme draaiende te houden. Maar dan wel ieder vanuit zijn eigen woonkamer met tussendoor een potje levend Stratego.

Het is een drukte van belang in de woonkamer van de familie Stappershoef-Petersen aan de Paardskerkhofweg in Boschveld. De vier kinderen van het gezin zijn dinsdagochtend rond 10.00 uur allemaal volop bezig met schoolwerk. De oudste van het stel, Edwer (13), luistert met de jongste, Casijn (4) naar een liedje over het universum. Aan de andere kant van de tafel spelen de twee zoons Rigt (11) en Liewer (8) het taalspelletje Taaltoppers op de laptop.

‘Je moet school niet willen vervangen’

Gerard Stappershoef en Jantien Petersen helpen hun vier kinderen waar het kan, maar laten de kids het zelf uitvogelen. ,,Je moet als ouders de school ook niet helemaal willen vervangen”, zegt Jantien. ,,Op school leren ze hartstikke veel, maar in deze tijd leren ze thuis ook dingen die ze op school niet kunnen leren”, vult Gerard haar aan. Het stel heeft de kinderen al vaker lesgegeven. ,,Een jaar geleden zijn we zeven weken op reis gegaan door Azië en Oceanië met de kinderen”, zegt Jantien. ,,Zelf denk ik dat de grootste verandering niet het sluiten van de scholen is, maar het sluiten van alle sportclubs en ga zo maar verder.”

De woning van Jantien en Gerard maakt onderdeel uit van het CPO-project ‘Bewust Wonen Werken Boschveld’ en naast hun vier kinderen zijn er nog 27 die thuis opgevangen worden nu de scholen en kinderopvang gesloten zijn. Ze proberen zo goed als het kan een gewoon schoolrooster te draaien. ,,Om 08.30 uur begint de schooldag met een halfuurtje ochtendgymnastiek. Vervolgens is het van 09.00 tot en met 10.30 les. Dan is het pauze om vervolgens van 11.00 tot en met 13.00 uur weer les te hebben. Daarna is het klaar, maar dan bieden we hier allerlei workshops aan”, vertelt Jantien.

Een van die workshops geeft Gerard, hij gaat de kinderen deze week gymles geven. En met andere ouders staat weer een cursus stripverhaal maken op de planning. ,,Iedereen heeft zijn eigen specialiteiten, waarom zouden we daar geen gebruik van maken”, zegt Gerard.

Levend Stratego

Ondertussen laat Rigt zich op een zitzak vallen. ,,Dit is best chill”, zegt hij over het thuisonderwijs. Hij zit in groep 8 van De Ontdekking. ,,Ik mis het wel om met mijn maten te spelen. Maar hier heb ik ook genoeg vrienden om mee te spelen. Gisteren hebben we nog levend Stratego gespeeld en we voetballen ook veel.”

Noah en Sophie, twee kinderen uit de buurt, wandelen het huis binnen en sluiten bij de vier van Stappershoef aan. Samen maken ze wat opdrachten. Maar dat duurt niet lang, want enkele minuten later is het 10.30 uur. En dat betekent: pauze!

Volledig scherm De kinderen spelen buiten in het Boschveld © Roel Kuilder