Bossche buurt wordt gek van drugsverslaafden: ‘Pizza door brievenbus gepropt en mes in tuin verstopt’

Dagje spinnen op de Parade voor Vicky Brownhuis levert ruim 21.000 euro op

26 september DEN BOSCH - Het oorspronkelijke plan om geld in te zamelen voor het Vicky Brownhuis was het beklimmen van de Stelvio, een vermaarde berg in Italië, maar in verband met corona werd het vlak vlammen op de Parade. De spinningmarathon leverde zaterdag in totaal ruim 21.000 euro op.